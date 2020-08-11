اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، استئناف الأنشطة الرياضية خلال الأيام المقبلة، بعد توقف دام لقرابة 5 أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، أعطى وزير الشباب والرياضة نايف البكري الضوء الأخضر لعودة الأنشطة الرياضية والشبابية، على مستوى البلاد بشكل عام خلال الأيام المقبل.

وأوضح البكري أن “العودة ستكون متدرجة بحسب ما تم إقراره من تصور مرفوع من قطاعي الرياضة والشباب في الوزارة، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ ووزارة الصحة لبحث المحاذير الصحية والبرتوكولات التي سيكون على الجميع الالتزام بها، والجلوس مع الاتحادات الرياضية لبحث إمكانية إقامة بعض البطولات في عدد من الألعاب”.

وشدد البكري على التقيد بالتعليمات الاحترازية المقرة من اللجنة العليا للطوارئ الخاصة بمواجهة كورونا.

وكانت الحكومة اليمنية قد قررت في آذار/ مارس الماضي، وقف الأنشطة الرياضية في البلاد، حفاظًا على حياة العاملين في القطاع الرياضي عقب تفشي كورونا.

وحتى مساء الأحد، ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في اليمن، إلى 1832؛ منها 518 وفاة، و915 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

الأناضول