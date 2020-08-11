إيطاليا – تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تغلبه على باير ليفركوزن الألماني 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وسجل هدفي إنتر نيكولو باريلا والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 15 و21 على التوالي، فيما سجل كاي هافيرتز هدف ليفركوزن في الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء.

وسيواجه إنتر ميلان في الدور نصف النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع شاخيوردونيتسك الأوكراني وبازل السويسري غدا الثلاثاء.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT