ليبيا – قال المستشار السياسيّ السابق في مجلس الدولة الاستشاريّ أشرف الشح إن حكومة الوفاق تهرب من المسؤولية وتتجاهل إبعاد الفاسدين وتطبيق الاتفاق السياسي.

الشح تسائل في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن كانت الأجهزة الرقابيّة المؤسّسة بقوانين تحتاج إلى منشور حتى تطبّق القانون، وذلك في إشارة إلى منشور طالب فيه المجلس الرئاسي الوزارات والهيئات الرقابية والمؤسسات والمصالح والشركات التابعة له وما في حكمها، التعاون مع الأجهزة الرقابيّة الإداريّة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

وتابع: “إن مثل هذه المنشورات تهدف للهروب من المسؤوليّة المتعلّقة بتطبيق الإجراءات اللازمة لإصلاح عمل الحكومة وإبعاد الفاشلين وتطبيق آليات الاتفاق السياسي. الأداء الهزيل لحكومة الوفاق لن يتغير على المدى المنظور”.