الصين – أعلنت الصين، امس فرض عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا، ردا على العقوبات الأمريكية ضد مسؤولين صينيين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، امس في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن “العقوبات تطبق اعتبارا من اليوم على المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم عضوا مجلس الشيوخ ماركو روبيو وتيد كروز”.

وأضاف جيان أن الصين تحث الولايات المتحدة على “إدراك الوضع، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة الماضية، عن فرض عقوبات على الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ، كاري لام، ومسؤولين صينيين آخرين، تفعيلا لقانون وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

ويسمح القانون بفرض عقوبات وقيود في مجال الحصول على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمسؤولين الصينيين، والمؤسسات المالية الصينية المرتبطة بقانون الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الذي أقرته بكين.

المصدر: أ ش أ