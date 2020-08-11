المكسيك.. ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد

المكسيك.. ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد

المكسيك – أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 705 وفيات و5558 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 485836 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 53003 حالات وفاة.

وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء “كوفيد-19” “طويل الأمد”.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: رويترز