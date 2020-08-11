روسيا – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الميزانية الروسية بدأت في التعافي بعد تراجعها بسبب أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط.

ودعا الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي، وزارة المالية الروسية إلى عدم قطع التمويل في عدد من المجالات، بما في ذلك دعم أدوية السرطان.

وأضاف: “هناك مجالات أخرى مثل الصناعة العسكرية، لكننا سنتحدث عن ذلك بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الروسي”.

وكانت إيرادات الميزانية الروسية قد تراجعت في وقت سابق من العام الجاري مع هبوط أسعار النفط، وفي ظل أزمة فيروس كورونا.

وخصصت الحكومة الروسية حزما مالية لمساعدة المواطنين والشركات التي تضررت من جائحة كورونا، وللإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: “نوفوستي”