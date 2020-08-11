ليبيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيتم تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في روسيا خلال الأيام القليلة القادمة.

بوتين أوضح في كلمة مصورة اليوم الثلاثاء أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة أن العلماء الروس اجتازوا مراحل الاختبارات اللازمة وأثبتوا سلامة وفعالية الدواء.

وأضاف:” لقد تعامل دواؤنا بشكل مناسب مع الوباء وهو الآن يعطي الأمل ليس لبلدنا فحسب، بل للعالم بأسره.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بعد أن مهد القمر الصناعي السوفياتي الطريق للبشرية إلى الفضاء، فإن اللقاح الروسي الآن سيمهد الطريق إلى المستقبل بدون “كوفيد 19” والكمامات والتباعد الاجتماعي.