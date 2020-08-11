الولايات المتحدة – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة سترد على فرض الصين عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين.

وفي تصريحات لمحطة Newsmax TV الأمريكية، قال بومبيو، معلقا على الإجراءات العقابية الصينية: “أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستقوم بتقييمها وأنها سترد عليها وتساعد الحزب الشيوعي الصيني على إدراك أن عدم رد الرئيس الأمريكي على خطوات تتخذ ضد أمريكا أو الأمريكيين شيء غير وارد”.

ولم يوضح الوزير طبيعة هذه الإجراءات الجوابية المحتملة، مكتفيا بالقول إن ثمة “طيفا واسعا من التدابير” التي تنظر فيها الولايات المتحدة للرد على ما تصفه واشنطن بتصرفات بكين غير الودية.

وسابقا الاثنين، فرضت السلطات الصينية عقوبات على 11 أمريكيا، ردا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية، في 7 أغسطس، عقوبات ضد 11 شخصا من مسؤولي الصين القارية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، من بينهم رئيسة الإدارة، كاري لام.

ومن بين الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الصينية أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، هم ماركو روبيو (فلوريدا)، تيد كروز (تكساس) وجوش هولي (ميزوري) وتوم كوتون (أركنساس)، وايت تومي (بنسلفانيا) وكذلك عضو الكونغرس كريس سميث، ومدير “الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية”، كارل غيرشمان، والمدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، كينيث روت، ورئيس منظمة “فريدوم هاوس”، مايكل أبراموفيتز”.

المصدر: تاس