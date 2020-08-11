الكويت – أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع فائض الميزان التجاري لدولة الكويت، بنسبة 58.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020، وسط تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد الكويتي، بسبب جائحة كورونا.

وحسب مسح للأناضول، استند إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، انخفض الفائض التجاري إلى 1.77 مليار دينار (5.8 مليارات دولار) خلال فترة الخمسة أشهر المنتهية في مايو/أيار الماضي.

وكان فائض الميزان التجاري بالفترة المماثلة من 2019 بلغ 4.3 مليارات دينار (14 مليار دولار).

وأوردت البيانات، أن قيمة صادرات الكويت انخفضت 40 بالمئة خلال الفترة إلى 5.17 مليارات دينار (17 مليار دولار)، مقابل 8.62 مليار دينار (28.2 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما تراجعت قيمة الواردات بنحو 21.3 بالمئة إلى 3.4 مليارات دينار (11.1 مليار دولار)، مقارنة مع 4.3 مليارات دينار (14 مليار دولار) بالخمسة أشهر الأولى من 2019.

والكويت، عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بـ “أوبك+”.

الأناضول