بكين – تسارع نمو مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في الصين بنسبة 2.7 بالمئة، خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع نمو 2.5 بالمئة في يونيو/ حزيران السابق له.

ويعتبر مؤشر التضخم في الصين، مقياسا على حركة الطلب على الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعليه يستمد الاقتصاد العالمي توجهات الطلب بناء على الأرقام الصادرة.

يأتي ارتفاع التضخم السنوي في الصين خلال الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع مجموعة أسعار السلع الغذائية، والنفط ومشتقاته، مع زيادة الطلب على الاستهلاك، بفعل الاستئناف التدريجي لفتح الاقتصادات العالمية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع يونيو/ حزيران، مدفوعة كذلك بنمو أسعار السلع الغذائية التي تشكل ثلث سلة المستهلك، بنسبة 2.8 بالمئة.

وصعدت مجموعة أسعار الخضراوات في الصين بنسبة 6.3 بالمئة خلال يوليو على أساس شهري، مدفوعة بتعطل سلسلة الإمدادات الناجمة عن الظروف الجوية غير المواتية.

كما ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، مدفوعة كذلك بتغير أسعار الغذاء صعودا.

الأناضول