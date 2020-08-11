الكويت – عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحالة الصحية لأمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، مستقرة وفي تحسن إيجابي.

وعبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن الشيخ صباح البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر في يوم 22 يوليو متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

المصدر: RT