رمية كوزما الثلاثية في الثانية الأخيرة تهدي ليكرز الفوز في الـNBA

رمية كوزما الثلاثية في الثانية الأخيرة تهدي ليكرز الفوز في الـNBA

الولايات المتحدة – أحرز كايل كوزما رمية ثلاثية ثمينة قبل 4 أجزاء من الثانية قبل نهاية المباراة، ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز 124-121 على دينفر ناغيتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وسجل ليبرون جيمس 29 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، وأضاف أنطوني ديفيز 27 نقطة فيما أحرز كوزما 25 نقطة ليوقف ليكرز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ويخرج بانتصار ثمين.

وهذا الفوز رقم 52 لفريق ليكرز مقابل 18 هزيمة خلال الموسم.

وتصدر بيري دوزير قائمة مسجلي النقاط في فريق ناغيتس برصيد 18 نقطة لكن الفريق خسر للمرة 25 هذا الموسم مقابل 46 فوزا.

المصدر: رويترز