ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إن الحكومة الليبية التي تصرح حول اتفاقيّة مع اليونان هي جهة غير معترف بها دوليًا.

صهد أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطريّ إلى أنه بموجب الاتفاق السياسيّ وقرارات مجلس الأمن لا يجوز قانونيًا التعامل معها من قبل أيّ دولة أخرى، وهذه الخطوة من قبل هذه الحكومة لن يكون لها أيّ قيمة دوليًا ولن يعترف بها أحد، بحسب تعبيره.

وتوقّع عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا أن تكون الخطوة جاءت بتوصية واقتراح من مصر، من أجل التشويش على الاتفاقيّة بين السراج وتركيا من ناحية؛ ولدعم اتفاقية القاهرة وأثينا من ناحية أخرى، رغم أن البلدين العربيين سيخسران بسبب تلك الأخيرة، على حد زعمه.