فلسطين – دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، خلال جائحة كورونا الممتدة (مارس – يوليو) نحو 1.53 طن من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل.

ووفقا لتقرير الوزارة فقد تراجع مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال الجائحة بنسبة 64%، وانخفضت الإيرادات بنسبة 70% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، والتي دمغ فيها 4.2 طن من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون شيقل.

وأرجعت المديرية الانخفاض إلى تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت الأنشطة الاقتصادية في مختلف بلدان العالم، وما رافقها من إغلاقات بموجب حالة الطوارئ لمنع تفشي الفيروس حفاظا على صحة وسلامة المواطن، الأمر الذي ألقى بظلاله على المناسبات الاجتماعية خاصة الزواج، والتي كانت تسهم بشكل كبير في زيادة إقبال المواطنين على شراء المصوغات الذهبية في الوضع الطبيعي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا، الأمر الذي ساهم أيضا في انخفاض عمليات الدمغ والشراء، حيث وصلت قيمة الأونصة في تداولات اليوم الثلاثاء إلى 2023 دولارا، عزز بذلك ارتفاع سعر غرام الذهب بشكل كبير.

وذكر التقرير أن متوسط سعر أونصة الذهب في شهر يوليو من العام الماضي 2019 بلغ 1412 دولارا، في حين سجل متوسط سعر الأونصة في ذات الشهر من العام الجاري مبلغ 1843 دولارا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 31%.

ودمغت المديرية الفلسطينية منذ تأسيسها 163.8 طن من المعادن الثمينة، بحجم إيرادات بلغ نحو 191 مليون شيقل، في حين يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل ثلاثة آلاف صانع وتاجر.

المصدر: RT