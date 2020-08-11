كوبا.. 93 إصابة جديدة بكورونا في قفزة يومية غير مسبوقة منذ بدء الجائحة

كوبا.. 93 إصابة جديدة بكورونا في قفزة يومية غير مسبوقة منذ بدء الجائحة

كوبا – كشفت وزارة الصحة في كوبا عن تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي قفزة يومية لم تشهدها كوبا منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي.

وفي تصريحات متلفزة، قال رئيس قسم الأمراض الوبائية بوزارة الصحة، فرانسيسكو دوران غارسيا، اليوم الاثنين، إنه “تم إجراء 4267 فحصا للكشف عن كورونا، أمس الأحد، وثبتت إيجابية 92 منها”.

وعلى خلفية ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بكورونا في العاصمة هافانا، الأسبوع الماضي، قررت سلطات المدينة إعادة بعض الإجراءات الاحترازية التي تم رفعها سابقا، منها غلق الشواطئ وفرض قيود على أوقات عمل المطاعم والمواصلات. كما شرعت الشرطة في مراقبة تنقلات المواطنين بين العاصمة والمحافظات المجاورة.

يذكر أنه بعد رصد الإصابات الثلاث الأولى بعدوى كورونا في البلاد، في 12 مارس الماضي، بلغ عدد المصابين 3046، وتوفي 88 منهم، فيما شفي نحو 2,5 ألف منهم من المرض.

المصدر: تاس