إنجلترا – أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم تعاقده مع الدولي اليوناني كوستاس تسيميكاس قادما من صفوف أولمبياكوس اليوناني بعقد طويل الأمد.

ولعب تسيميكاس البالغ 24 عاما لأول مرة مع أولمبياكوس في ديسمبر عام 2015، وخاض معه 86 مباراة في جميع المسابقات، وساهم في تتويجه بلقب النسخة الأخيرة من الدوري المحلي.

وودع أولمبياكوس مؤخرا الدوري الأوروبي على يد وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي صعد لملاقاة إشبيلية الإسباني في ربع نهائي المسابقة القارية.

وقال تسيميكاس لموقع ليفربول بعد توقيع عقد انضمامه لبطل إنجلترا: “أنا سعيد جدا وفخور لوجودي هنا، فهو أكبر ناد في العالم، وسأبذل قصارى جهدي.. أحب البريميرليغ كثيرا وأشاهده، اللعب هنا كان حلما لي منذ الصغر”.

وأضاف: “مع الكثير من العمل والتركيز على ما أفعله، وما يريده المدرب، سأكون في أعلى مستوى.. أريد مساعدة ليفربول على الفوز بالبريميرليغ مرة أخرى، ودوري أبطال أوروبا أيضا”.

وسيرتدي تسيميكاس القميص رقم 21 مع “الريدز”.

ولم يكشف ليفربول عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير صحفية ذكرت أن بطل الدوري الممتاز دفع 13 مليون يورو لضم تسيميكاس الذي خاض ثلاث مباريات مع المنتخب اليوناني منذ ظهوره الأول في 2018.

المصدر: وكالات