مصدر أمني عراقي: وقوع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت

مصدر أمني عراقي: وقوع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت

العراق – أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر أمني عراقي، أمس إن انفجارا وقع قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت.

وأضافت المصادر الأمنية أن الانفجار على الحدود بين البلدين نجم عن استهداف جماعة مسلحة قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي.

وأشارت المصادر لـ”رويترز” إلى أن تلك الجماعة استهدفت القافلة بعبوة ناسفة.

وقال مغردون على موقع “تويتر” إن جماعة تطلق على نفسها تسمية “أصحاب الكهف” هاجمت منفذ جريشان على حدود الكويت ودمرت آليات أمريكية، مشيرين إلى أن تلك الجماعة أصدرت بيانا مطبوعا ونشرت مقطع فيديو زعموا أنه وثق العملية.

المصدر: رويترز