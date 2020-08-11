مصر – شاركت مصر، امس إلى جانب إثيوبيا والسودان، في الاجتماع الثلاثي، الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقد أعرب الجانب المصري في بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت في 21 يوليو، وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري، والتي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي إطار الطلب السوداني بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلي، نظرا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، فقد تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع، على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع القادم.

المصدر: RT