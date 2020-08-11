موسكو – أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس أن موسكو سترد بالمثل على طرد ثلاثة من دبلوماسييها من سلوفاكيا.

وقالت الوزارة للصحفيين: “كالعادة سيكون الرد بالمثل”​​​.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن السلطات السلوفاكية قررت طرد ثلاثة من الدبلوماسيين الروس من البلاد للاشتباه بقيامهم بنشاطات تجسس.

ووفقا للوكالة، فإن إدارة رئيس الوزراء السلوفاكي، إيغور ماتوفيتش، كانت قد اتخذت قرار طردهم الأسبوع الماضي. وقال مصدر الوكالة إن على الدبلوماسيين مغادرة البلاد قبل نهاية الأسبوع.

من جهتها، ذكرت قناة “ماركيزة” التلفزيونية التي تبث من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، أن الحديث يدور عن “عملاء الاستخبارات الروسية، الذين يعملون تحت غطاء دبلوماسي”.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة “رويترز” إن وزارة الخارجية السلوفاكية قد أكدت المسألة.

المصدر: سبوتنيك + وكالات