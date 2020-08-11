الأردن – أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر عن تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في المملكة بينها 14 محلية.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية بترا أنه لم تسجل أي حالة شفاء لهذا اليوم.

بدوره قال وزير الأعلام الأردني أمجد العضايلة أن الحكومة لا تعتزم فرض حظر جزئي أو كلي على الرغم من تسجيل 16 إصابة جديدة.

وأضاف إن الحظر له كلفة، وكلفة عاليا اقتصاديا، واجتماعيا، لكنه أكد “في حال وصلنا إلى ظرف صحي ووبائي يتطلب إعادة تفعيله سوف نعلن ذلك بكل شفافية”.

وأكد أن الهدف من بعض الإجراءات، كإصدار تصاريح حركة خاصة، هو “الاستعداد والتحضير لجميع السيناريوهات.. لكن لا يوجد قرار بإغلاق قطاعات أو فرض حظر”.

المصدر: بترا