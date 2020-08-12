فيينا – توقعت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري، انخفاض الطلب العالمي على النفط بـ 9.06 مليون برميل يوميا في 2020، مقابل توقع سابق بانخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا.

وخفضت “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على نفط دول المنظمة بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2020 و500 ألف برميل يوميا في 2021، لأسباب من بينها توقعات بارتفاع الإمدادات من خارجها.

وأضافت أن أسعار النفط في النصف الثاني من 2020 ستواصل التأثر بمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع المخزونات العالمية.

وأشارت المنظمة، في التقرير، إلى أن مخزونات الدول المتقدمة من النفط ارتفعت في يونيو الماضي لتبلغ 291.2 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.

وقالت “أوبك” إن إنتاجها ارتفع في يوليو الماضي بمقدار 980 ألف برميل يوميا، إلى 23.17 مليون برميل يوميا، في ظل ذلك بلغ معدل الامتثال لقرار التخفيضات 97% وفقا لحسابات “رويترز”.

المصدر: “رويترز”