سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي للدراجات “UCI” اليوم الأربعاء، إلغاء بطولة العالم على الطرق التي كانت مقررة الشهر المقبل في آيجل-مارتيني بسويسرا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة البطولة بين 20 و27 سبتمبر المقبل، وقال الاتحاد الدولي إنه سيكون من المستحيل إقامتها في هذا التوقيت بسبب قرار السلطات السويسرية حظر الفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص حتى 30 سبتمبر.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه: ‬”أحيط الاتحاد الدولي للدراجات علما بقرارات السلطات السويسرية المتعلقة باحتواء انتشار جائحة كوفيد-19 والتي ستطبق حتى 30 سبتمبر بحظر كل الفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص”.

وأضاف البيان: “بالنظر لهذه القرارات رأت اللجنة المنظمة والسلطات المحلية للأسف أنه لم يعد من الممكن إقامة البطولة. لذا قرر الاتحاد الدولي للدراجات إلغاء بطولة العالم على الطرق 2020 التي كانت مقررة في آيجل-مارتيني”‭.‬

وقال الاتحاد الدولي إنه يبحث عن مكان بديل لاستضافة نسخة 2020 وإن الأولوية ستكون لأوروبا وفي المواعيد المقررة سابقا.

وتابع: :سيعكف الاتحاد الدولي على البحث عن مدينة بديلة لاستضافة البطولة يمكنها توفير نفس الظروف والأجواء التي تعهدت بها آيجل-مارتيني لتنظيم سباق يناسب المتسابقين الذين أعلنوا بالفعل مشاركتهم في بطولة العالم في سويسرا”.

المصدر: رويترز