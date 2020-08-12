الارتفاع يغلب على إغلاقات أسواق الخليج مع صعود النفط

الارتفاع يغلب على إغلاقات أسواق الخليج مع صعود النفط

أبوظبي – غلب الارتفاع على إغلاقات الأسواق الخليجية، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع، فيما تراجع مؤشرا مسقط وأبو ظبي.

وعند الساعة (13:07 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول، بنسبة 1.57 بالمئة أو 0.70 دولار، إلى 45.20 دولارا للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 1.68 بالمئة أو 0.70 دولار، إلى 42.31 دولارا للبرميل.

وصعد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 1.33 بالمئة إلى 5682.77 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.21 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1.03 بالمئة.

وفي الإمارات، هبط مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4359.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.86 بالمئة إلى 2115.31 نقطة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.54 بالمئة إلى 1314.55 نقطة، مع صعود أسهم شركة استيراد الاستثمارية 8.6 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 1.7 بالمئة، ومصرف السلام – البحرين 1.4 بالمئة.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.31 بالمئة إلى 9553.10 نقطة، مع صعود أسهم العامة 4.4 بالمئة، وفودافون قطر 2.3 بالمئة، والخليج الدولية 1.7 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 0.25 بالمئة إلى 7645.55 نقطة، مع ارتفاع أسهم سابك 0.34 بالمئة، ومصرف الراجحي 1 بالمئة، والبنك الأهلي 0.3 بالمئة.

على الجانب الآخر، تراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.16 بالمئة إلى 3566.90 نقطة، مع تراجع أسهم البنك الوطني العماني 7.1 بالمئة، وبنك عمان العربي 3.5 بالمئة، والنهضة للخدمات 2.2 بالمئة.

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