ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنّه لا فرق بين أن يتحاور مسؤول أوروبي أو أميركي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أو القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، عن حلٍّ سلميّ.

الشاطر أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعيّ “تويتر” أنّ المستشار صالح والمشير حفتر وجهان لعملة الخيانة الوطنيّة و شريكان في ارتكاب جرائم قتلٍ جماعيّ، بحسب تعبيره.

واعتبر أنّ جهود التوصل لحلٍّ سلميٍّ في رمقها الأخير مكلّلة بفشل مخزٍ، مضيفًا “ستنشب الحرب، وحينها ستكتفي الإدارة الأمريكيّة بإصدار بيانات الرفض و الإدانة، لا تتوقعوا مؤازرة منها بأيّ شكل كان”.