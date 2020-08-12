الكويت – كشف مصدر مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية، امس أن النيابة العامة قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها مشاهير متهمين بغسل الأموال في الكويت.

وقال المصدر، إن النيابة طالبت وزارة المواصلات في كتاب رسمي، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأية تعاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوبون عنهم، سواء بالبيع أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.

وأضاف أن النيابة قدمت سجلا يبين عدد اليخوت والمركبات والدراجات المائية، التي يملكها المتهمون ليسهل على وزارة المواصلات تنفيذ القرار فورا.

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف العديد من مشاهير “السوشيال ميديا” الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

يذكر أنه سبق وأن صدر قرار تجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسل الأموال.

كما قالت الصحيفة الكويتية، إن حملة الحرب على الفساد ستطال المشاهير، والمتنفذين، والشركات التي تحاول الإيهام بأن الأموال التي تدخل في حساباتها مشروعة.

وصرح مصدر للصحيفة بأن النيابة العامة تلقت نحو 10 بلاغات “غسل أموال” ضد شركات دخلت حساباتها أموال طائلة، في حين إن نشاط بعضها ورأسمالها أقل من الأرباح التي تدخل حساباتها.

وأشار المصدر إلى أن وحدة التحريات أكدت في بلاغاتها أن هناك شبهة غسل الأموال بحق عدد من الشركات، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بفحصها وطلب تحريات من جهاز أمن الدولة، ومن ثم قد تتخذ إجراءات ضبط وإحضار وتجميد أرصدة ومنع سفر في الأيام القليلة المقبلة بحق المتهمين.

المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية