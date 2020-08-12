النفط يرتفع بعد تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام

النفط يرتفع بعد تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام

فيينا – صعدت أسعار النفط اليوم بعد تقرير أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من التوقعات، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم أن يتخطى جائحة كورونا.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 1.2% إلى 45.02 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينيتش، بعدما تراجع نحو 1% الثلاثاء.

وصعد خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.2% إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8% في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

المصدر: “رويترز”