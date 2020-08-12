ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنّ مقترح إعادة تشكيل المجلس الرئاسيّ وفق مبادرة المستشار عقيلة صالح التي توّجت بإعلان القاهرة هو المتاح حاليًا.

امغيب قال في تدوبنة له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: إن هذا المقترح هو الأقرب للتنفيذ عمليًّا، إن كانت هنالك إرادة دوليّة صادقة لوقف اطلاق النار وانهاء التواجد التركي ورحيل المرتزقة والانطلاق الفعليّ لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، ومن أهمها تفكيك المليشيات ونزع أسلحتها.

وبيّن أنّ استمرار سيطرة الجيش على سرت والجفرة مع توقّف ضخّ النفط إلا بعد الموافقة على الشروط التي طالب بها رئيس مجلس النواب والقائد العام للجيش، هما الضامن الوحيد لاستمرار وحدة ليبيا وطرد المحتلّ التركي وعودة السيادة الوطنيّة.