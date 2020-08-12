إنجلترا – افاد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، إن هناك بعض “المؤشرات الواعدة” على أن اقتصاد البلاد يتعافى من انهياره القياسي، خلال العزل، الذي فرض لمكافحة فيروس كورونا.

وتحدث سوناك عن أن نموا بنسبة 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي أمر مشجع، حتى مع إظهار البيانات الرسمية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.4% في الربع الثاني ككل.

وقال سوناك، إن هناك ضبابية شديدة تحول دون معرفة ما إذا كانت بريطانيا ستحقق تعافيا اقتصاديا سريعا. وأضاف “ما نعرفه هو أن هناك مؤشرات واعدة”.

وتابع قائلا “ما زال هناك عمل نقوم به، وحتى مع تعافينا سيفقد الكثير من الناس وظائفهم، أو فقدوها بالفعل، وعلينا أن نتأكد من التركيز باستمرار على توفير فرص عمل جديدة لهؤلاء”.

المصدر: “رويترز”