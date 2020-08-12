بيلاروس.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مينسك ومدن أخرى

بيلاروس.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مينسك ومدن أخرى

بيلاروس – اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية أمس في العاصمة البيلاروسية مينسك وبعض المدن الأخرى في البلاد.

وتجمع المتظاهرون في بعض المناطق بشرق ووسط العاصمة، وبدأت الشرطة بتفريقهم مساء اليوم بعد نشر تعزيزات أمنية وإغلاق بعض الشوارع وعدد من محطات المترو.

وأفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بأن المتظاهرين حاولوا قطع جادة روكوسوفسكي، أحد الشوارع الرئيسية بشرق العاصمة.

وتستخدم الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين وتسعى لمنعهم من التجمع بأعداد كبيرة في مكان واحد.

ووقعت اشتباكات كذلك في مدينة غرودنو شمال غربي البلاد، حيث أغلقت الشرطة الشوارع بوسط المدينة وفرضت طوقا أمنيا حول المباني الإدارية الرئيسية.

كما شهدت مدينة بريست بغرب البلاد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

وتستمر الاحتجاجات في بيلاروس لليوم الثالث على التوالي منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة يوم الأحد الماضي بحصوله على 80% من الأصوات، حسب النتائج الأولية.

ويطالب المتظاهرون برحيل لوكاشينكو. وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل أمس الاثنين.

المصدر: نوفوستي