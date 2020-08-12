واشنطن – اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم كوريا الشماية كيم جونع أون كان يستعد للحرب مع الولايات المتحدة، في فترة قبل ولايته الرئاسية.

وقال ترامب في حديث إذاعي امس: “إذا نظرتم إلى كوريا الشمالية، فقد كان كل شخص يعتقد أننا نتجه نحو الحرب. ولو فازت هيلاري كلينتون (في انتخابات الرئاسة السابقة المنعقدة عام 2016)، لأدى ذلك إلى وفاة الملايين من الناس. هو (الزعيم الكوري الشمالي) كان يتوقع حربا، غير أن علاقاتنا الآن جيدة جدا”.

يذكر أن القمة الثانية بين ترامب وكيم جون أون التي عقدت في أواخر فبراير 2019 في فيتنام، انتهت دون التوصل إلى نتائج ملموسة. وذلك بعد القمة الأولى التي جرت في 12 يونيو 2018 في سنغافورة واختتمت بتوقيع إعلان نوايا مشترك عبرت فيه بيونغ يانغ عن استعدادها لنزع سلاحها النووي مقابل ضمانات أمنية من واشنطن.

المصدر: تاس