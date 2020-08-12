الولايات المتحدة – أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه فوجئ باختيار المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن للسناتور كامالا هاريس نائبة له لأنها لم تكن تحترم بايدن خلال المناظرات.

وأشار ترامب في حديث للصحفيين إلى أن هاريس كانت “تسيء بشدة” لبايدن خلال الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين.

وأضاف: “أحد الأسباب التي فاجأتني أنها ربما كانت أكثر إساءة لجو بايدن حتى من بوكاهونتاس. كانت لا تحترم جو بايدن ومن الصعب اختيار شخص قليل الاحترام للآخرين”.

وكان ترامب يشير إلى المنافسة الأخرى لجو بايدن أثناء الانتخابات التمهيدية، إليزابيث وارن بوصف بوكاهونتاس نسبة إلى السكان الأصليين للولايات المتحدة.

وقال ترامب إن هاريس أكثر أعضاء مجلس الشيوخ “وضاعة وفظاعة وعدم احترام للآخرين”.

وكان جو بايدن قد أعلن اختيار كامالا هاريس لتخوض الانتخابات معه لتكون المرشحة لمنصب نائب الرئيس.

وبذلك تصبح هاريس أول امرأة من أصول إفريقية وآسيوية تخوض الانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد سعت هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، للترشح لانتخابات الرئاسة قبل أن تتخلى عن حملتها في إطار الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وتعلن تأييدها لبايدن.

المصدر: رويترز