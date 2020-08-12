ليبيا – بحث المختصّون في مكتب دعم القرار التابع لأمين عام مجلس وزراء الوفاق خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الثلاثاء مع مندوبي شركات توزيع الوقود وضع آليات يتمّ من خلالها توزيع مخصّصات وقود الديزل المستخدم لتشغيل المخابز.

المختصّون أتفقوا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على تكليف لجنة أزمة الوقود بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد ونقابة المخابز والبريقة وشركات التوزيع؛ لتوفير الوقود للمخابز وفقًا للمناطق التي يتمّ تحديدها لكلّ شركة، للمخابز التي سيتم تزويدها بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز.

هذا وضمّ الاجتماع كلًا من: “شركة البريقة لتسويق النفط، رئيس النقابة العامة للمخابز،رئيس مكتب طرابلس لتوزيع الدقيق، رئيس قسم التسويق والأسعار في وزارة الاقتصاد،رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز،عضو من لجنة أزمة الوقود”.