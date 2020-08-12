إسبانيا – أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع لاعبي فالنسيا، داني باريخو والفرنسي فرانسيس كوكلين، دون الكشف عن القيمة المالية للعقدين.

وكشف نادي فياريال في بيانين منفصلين أن باريخو وكوكلين وقعا مع “الغواصات الصفراء” لأربع مواسم بعد تخطيهما الفحوصات الطبية بنجاح.

ويواصل فياريال دعم صفوفه بعد تعاقده مع المدرب أوناي إيمري، مدرب أرسنال وباريس سان جيرمان السابق، استعدادا للموسم المقبل.

وكان فياريال قد قدم أمس الثلاثاء لاعبه الياباني تاكيفوسا كوبو قادما على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

المصدر: وكالات