روسيا – تحدثت وزارة العمل الروسية، اليوم الأربعاء، عن القطاعات الاقتصادية، الأكثر عرضة لأن تشهد عمليات تسريح موظفين واسعة.

وعن هذه القطاعات، قالت الوزارة إن أكثر الوظائف المعرضة للتسريح تكون في قطاعات مثل التجارة والخدمات الاستهلاكية والأعمال الإدراية والنقل.

وقام خبراء وزارة العمل الروسية بإجراء تحليل لبيانات اقتصادية خلال فترة اتخاذ إجراءات العزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن العاملين في قطاعات اقتصادية مثل الاستشارات والصناعات الكيميائية والوقود والتعدين كانوا معرضين لخطر التسريح أقل من غيرهم.

وأشارت إلى أن عدد العاملين المعرضين لخطر التسريح يبلغ نحو 217 ألف شخص، والذين يشكلون نحو 0.5% من القوة العاملة في روسيا.

وقالت الوزارة إن سوق العمل في روسيا بدأت تتعافي بشكل عام من أزمة كورونا وتداعياتها.

المصدر: “رويترز”