ليبيا – أعلن وزير الصحّة الروسيّ ميخائيل موراشكو أنّ اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجدّ أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.

موراشكو صرح اليوم الأربعاء خلال موجز صحفي وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” أنّ إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين على أن يبدأ استخدامه فورًا، لافتًا إلى أنّ منتجي اللقاح سيركزون على تلبية احتياجات السوق الداخليّة الروسيّة.

وأشار إلى أنّ روسيا ستعرض على شركائها الأجانب توريد لقاحها المضادّ للفيروس التاجيّ أو إنتاجه في بلادهم، مؤكدًا أنّ مفاوضات بهذا الشأن جارية حاليًا بمشاركة الصندوق الروسيّ للاستثمارات المباشرة.

وأكّد على أنّ حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا ستكون طوعية حصرًا، مبينًا أنّ اللقاح الروسيّ يعتمد على أرضية علميّة ملموسة وموثوق بها وأثبت فعاليته في الاختبارات السريريّة.

وأعرب عن قناعته بأنّ المواقف الأجنبية التي أعربت عن الشكوك بشأن فعالية اللقاح الروسي ليست حياديّة.

كما تابع: “الزملاء الأجانب الذين يشعرون على الأرجح بالمنافسة والتفوّق التنافسي للعقار الروسيّ يحاولون إبداء مواقف لا أساس لها إطلاقًا، حسب رأينا. لكنّ اللقاح الروسي كما أكرّر مرة أخرى هو الحلّ الذي يستند إلى المعارف والمعطيات السريرية المحدّدة”.