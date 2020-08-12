مصر – علق الأستاذ الدكتور جمال شعبان، أحد أشهر الأطباء المصريين، في حديث لـ RT، على توصل روسيا للقاح لعلاج مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال شعبان إنه “سعيد جدا بالأخبار السارة الواردة من روسيا من اجتياز خطوات هائلة تمهيدا لبدء الإنتاج التجاري للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”.

ولفت الطبيب المصري إلى أن الفحص النهائي للمتطوعين الذين اختبروا اللقاح الجديد أظهر وجود استجابة مناعية واضحة لدى جميعهم، ولم توجد أي آثار جانبية أو خلل وظيفي في عمل أجهزة الجسم لدى المتطوعين.

وأضاف أن مما يبعث على ثقة في اللقاح الجديد أن ابنة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كانت من المتطوعين وحقنت على مرحلتين، ولم تحدث أي آثار جانبية باستثناء ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة.

وأشار شعبان إلى أن اللقاح الروسي دخل حلبة السباق مع لقاح اكسفورد واللقاح الأمريكي، “والتنافس كله يصب في صالح البشرية.. يا ترى أيهم يحوز الأسبقية، وستسفر الأيام المقبلة عن اللقاح الفائز”.

المصدر : RT