ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسيّ محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية خلال الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء مع وزير المواصلات ميلاد معتوق الإجراءات المتّخذة لتسليم موقع مطار طرابلس الدولي من قبل وزارة المواصلات واستئناف العمل بمشروع صالة الركاب والمشاريع المكمّلة له.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق آليات توفير مستلزمات وموادّ التعقيم لمطار معيتيقة بعد استئناف الرحلات الجويّة منه وإليه مؤخرًا واستكمال مرحلة الصيانة.

كما تطرّق الاجتماع إلى عدد من المشاريع الطارئة التي يحتاجها القطاع ومنها إنشاء محطّة ركّاب جديدة في مطار مصراتة الدولي.

وبدوره، أكّد زايد على ضرورة ترتيب اجتماع خلال الأسبوع القادم يضم وزارات “الدفاع والداخلية والمواصلات ورئاسة الأركان” للتنسيق من أجل تسليم موقع مطار طرابلس العالميّ لوزارة المواصلات لتمكين المقاولين من استئناف العمل وفق الجدول الزمنيّ المتفق عليه.

ومن جانبه،طالب معتوق خلال الاجتماع التدخّل في تسريع إجراءات وزارة المواصلات التي تحتاج اعتمادًا من المجلس الرئاسي.