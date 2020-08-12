ليبيا – أعلن وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أنّ الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة وسيادتها.

لافروف وخلال مؤتمر صحفيّ مع وزير الخارجيّة الألمانيّ هايكو ماس وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “لدينا أيضًا مصلحة مشتركة في حلّ الوضع في ليبيا، ونؤكد مجددًا على القواسم المشتركة بين مقاربات روسيا وألمانيا فيما يتعلق بالحلّ السياسيّ لهذا الصراع على أساس المبادئ التي وردت في الوثائق الختاميّة لمؤتمر برلين، التي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي”.