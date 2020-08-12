ليبيا – أكّد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعيّة بمجلس النواب عيسى العريبي أنّ طرح الأحمال في المناطق التابعة للحكومة الليبية وراءه أسباب فنيّة ونقص في إمدادات الغاز الطبيعي، ولا علاقة له بإنتاج الطاقة الكهربائيّة.

العريبي أشار في بيان له إلى أنّ ساعات طرح الأحمال بدأت بالانخفاض مع دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثالثة والخامسة بمحطة شمال بنغازي والوحدة الثالثة بمحطة السرير.

ولفت إلى أنّ لجنة الطاقة متواصلة بشكل مستمرٍّ مع الهيئة العامّة للكهرباء والأجهزة الفنيّة التابعة لها، لتذليل كافّة العوائق لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

كما أشاد العريبي بجهود الحكومة الليبيّة ودور الشركة العامة للكهرباء ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل رجوع الاستقرار للشبكة الكهربائيّة في كافّة المناطق التابعة لسلطة مجلس النواب والحكومة الليبيّة.