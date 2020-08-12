الكويت – كشفت وزارة النفط الكويتية، في تغريدة نشرتها مؤخرا، حجم احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، وحصة دول منظمة “أوبك” من هذه الاحتياطيات.

وقالت الوزارة، إن احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم بلغت في نهاية 2019 نحو 1.55 تريليون برميل.

ووفقا للوزارة فقد شكلت احتياطيات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من إجمالي هذه الاحتياطيات نحو 79%.

وأشارت الوزارة، في رسم بياني استندت فيه إلى بيانات أوبك، إلى أن دول منظمة أوبك، التي تضم 6 دول عربية، تمتلك احتياطيات مؤكدة من الخام تقدر بحوالي 1.227 تريليون برميل.

أما الدول من خارج المنظمة فتمتلك احتياطيات مؤكدة من الذهب الأسود تقدر بنحو 324 مليار برميل، وهو ما يشكل نحو 21% من إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العالم من النفط الخام.

المصدر: RT