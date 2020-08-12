مصر – تشهد مصر تطورا غير مسبوق في قطاع النقل والمواصلات، حيث تم تخطيط وتخصيص حارات للأتوبيسات الكهربائية الأولى من نوعها في مصر، للعمل على محور المحمودية.

كما تم إنشاء محطات للأتوبيسات وتخصيص مظلات ومقاعد انتظار للركاب بطول محور المحمودية بأشكال مختلفة، حسب رقم الخط، حيث تم تقسيم الأتوبيسات الكهربائية للعمل على 3 خطوط بمحور المحمودية، ويبدأ الخط الأول من “بشائر الخير” بكرموز، مرورا بسموحة، وصولا إلى محطة السيوف بالعوايد.

ويبدأ لخط الثاني بخدمة 6 محطات هي “بشائر الخير – بوالينو – وكالة الحضرة- سموحة – حجر النواتية – السيوف”، والخط الثالث 16 محطة بدءا من بشائر الخير إلى العوايد.

ويبلغ سعر تذكرة الخط الأول 10 جنيهات، والثاني 7 جنيهات، والثالث 5 جنيهات، حيث تم توفير 15 أتوبيسا كهربائيا مكيف الهواء، ويسع 90 راكبا، ويعمل بمحرك كهرباء 300 كيلووات، وسرعته القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

المصدر: RT