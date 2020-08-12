ليبيا – قال مدير المركز الوطنيّ لمكافحة الأمراض أجدابيا حافظ ارحيم إن المدينة تعاني من شحٍّ في الإمكانيّات وعدم توفّر مشغلات جهاز pcr كما في باقي المدن الليبية.

ارحيم أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ آخر عينات تمّ أخذها من خلال جهاز pcr كانت في منتصف شهر 6 حيث تمّ ثبوت 29 حالة، في أجدابيا و من ذلك الوقت لم تتوفر المشغلات للمركز.

وأضاف: “منذ شهرين كان الوضع الوبائي مجهول وغير معروف بالمدينة، بعد ظهور أعراض على بعض الأشخاص كان لزامًا علينا اجراء التحاليل الخاصة بكورونا عن طريق الاختبارات السريعة التي كانت نتائجها للأسف أغلبها إيجابية، تم أخذ ما يقارب الـ 1027 عينة 15 منها كانت إيجابية، للآن نحن نتابع الحالات المخالطة بصفة عامة”.

كما نوّه إلى أنّ الفئات العمرية للحالات المصابة بفيروس كورونا هي مافوق الـ 65 سنة ويعانون من أمراض مزمنة، منها حالتان بحاجة للعناية الحثيثة.