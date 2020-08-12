نائب وزير خارجية الصين: العلاقات مع أمريكا يجب ألا تخرج عن مسارها

نائب وزير خارجية الصين: العلاقات مع أمريكا يجب ألا تخرج عن مسارها

الصين – صرح نائب وزير الخارجية الصيني، له يو تشنغ، اليوم الأربعاء، بأنه ينبغي لبلاده إبقاء علاقتها مع الولايات المتحدة على المسار الصحيح وضمان عدم خروجها عنه.

ونقل عنه قوله في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء: “الأشهر المقبلة حاسمة للعلاقات الصينية الأمريكية. يجب أن نحافظ على تركيزنا، وأن لا نتأثر بالعديد من القوى المتطرفة”.

جاءت هذه التصريحات بعد يوم على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علاقته مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، توترت في أعقاب جائحة فيروس كورونا. ووجه ترامب انتقادات لاذعة إلى الصين متهما إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لاحتواء الفيروس في الوقت المناسب.

وهناك أيضا خلافات أخرى بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب قضايا منها حملة التضييق التي تشنها بكين في هونغ كونغ، وسجل الصين في مجال حقوق الانسان، والنزاع بشأن بحر الصين الجنوبي.

وفرضت الصين مؤخرا عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا، من بينهم أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ والصين متهمين بتقليص الحريات السياسية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.

وأبدت بكين معارضتها الشديدة لخطوة اتخذتها واشنطن بحجب التطبيقات الإلكترونية الصينية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ السوق الحرة ولا يستند إلى أساس واقعي.

المصدر: “رويترز”