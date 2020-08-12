نيمار على رأس تشكيلة سان جيرمان لمواجهة أتلانتا في دوري الأبطال

نيمار على رأس تشكيلة سان جيرمان لمواجهة أتلانتا في دوري الأبطال

سويسرا – تبدأ عجلة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالدوران اليوم الأربعاء بمواجهة حامية الوطيس بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلانتا الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الإيطالي:

بينما وضع جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتلانتا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الباريسي:

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: twitter/PSG/Atalanta_BC