هولندا – أعلنت الشرطة الهولندية عن القضاء على أكبر مختبر لإنتاج الكوكايين في تاريخ البلاد.

وأشارت الشرطة إلى أن المختبر كان موجودا بمدينة نييفين شمال شرقي أمستردام. وخلال عملية التفتيش تم العثور على عشرات آلاف اللترات من المواد الكيميائية ونحو 100 كغم من الكوكايين.

وتم إلقاء القبض على 17 شخصا، بينهم 3 هولنديين ومواطن تركي و13 كولومبيا.

وأكدت الشرطة أن هذا كان أكبر مختبر لإنتاج الكوكايين الذي تم اكتشافه في تاريخ هولندا، مشيرة إلى أن المختبر كان قادرا على إنتاج ما بين 150 و200 كغم من الكوكايين يوميا، وتبلغ قيمة هذه الكمية من المخدرات 4.5 مليون يورو على الأقل.

المصدر: وكالات