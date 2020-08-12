لبنان – أكد وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة، إن مخزونات القمح المتوفرة في بلاده تكفي حاجة السوق المحلية لمدة 4 شهور قادمة.

وغرد نعمة، اليوم الاربعاء، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن، إضافة إلى 110 آلاف طن تصل تباعا خلال أسبوعين”.

وأضاف: “الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35000 طن، وبالتالي مخزون القمح في السوق المحلية يكفي لأربعة أشهر”.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن برنامج الغذاء العالمي “سيؤمن مشكورا 17 ألف طن من الطحين، التي ستتوزع على المناطق المنكوبة.. فلا أزمة مخزون ولا أزمة خبز”.

ودمر انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس الجاري، صوامع الحبوب التي تتسع لنحو 120 ألف طن، وتستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

وخلف الحادث 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، قدر بنحو 15 مليار دولار.

المصدر: RT