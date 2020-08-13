لشبونة – تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، صوب ملعب “خوسيه الفالادي” في العاصمة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الألماني:

بينما وضع يوليان ناغيلزمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريق العاصمة الإسبانية:

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: twitter/Atleti/RBLeipzig