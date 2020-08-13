اليمن – أعلن الجيش اليمني، امس تمكنه من استعادة مواقع من الحوثيين وصفها بالمهمة، خلال عمليات هجومية شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها “26 سبتمبر”، إن “قوات الجيش شنت خلال الأيام الماضية، هجمات واسعة على الحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء، تمكنت خلالها من استعادة مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق”.

وأَضافت أن “الجيش وصل إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنارة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للحوثيين، والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن”.

وأشارت الوزارة إلى “مساندة مقاتلات التحالف الجيش في المواجهات، باستهداف مواقع وتعزيزات الحوثيين في الجبهة”.

ووفقا للدفاع اليمنية، فقد أسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، إضافة إلى تدمير عدد من عرباتهم وآلياتهم القتالية.

وفي السياق، نقل موقع الجيش اليمني عن قائد اللواء 55 مشاة، العميد الركن علي الحميدي، قوله إن “المواقع التي حررها الجيش، خلال الأيام الماضية في جبهة نهم، كان يستخدمها الحوثيون في استهداف القرى والأحياء السكنية الآهلة بالسكان غرب محافظة مأرب بالصواريخ.

وحسب العميد الحميدي، فإن الحوثيين في جبهة نهم يعانون انهيارات كبيرة في صفوفهم، على وقع ضربات الجيش.

المصدر: سبوتنيك + موقع “26 سبتمبر”