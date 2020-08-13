ليبيا – تلقّى الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليونانيّ كرياكوس ميتسوتاكيس.

المتحدّث الرسميّ باسم رئاسة الجمهوريّةِ صرّح وفقًا للمكتب الإعلاميّ التابع له أنّ الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتّفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، والذي عكس مدى تميّز العلاقات الثنائيّة بين البلدين وتوفّر الإرادة السياسيّة القويّة للارتقاء بها على مختلف الأصعدة.

وقد تمَّ التوافق خلال الاتّصال على أنّ توقيع اتّفاق الحدود البحريّة بين البلدين يُعدُّ بمثابة تطوّر تاريخيّ للعلاقات الثنائيّة، ويمثّل نموذجًا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعمليّة التعيين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسّط، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعيّة بما يحقّق مصالح الشعبين.

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفّات الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسّط، حيث تمّ التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع الاخذ في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.