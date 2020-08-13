العراق – أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن دول الأردن والسعودية ومصر والكويت أبدت دعمها لوقف الانتهاكات التركية.

وذكر بيان للخارجية، أن “الوزير فؤاد حسين أجرى اتصالات عدة مع نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي السافر الذي تسبب باستشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي وذلك بطائرة مسيرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان”.

وأضاف، أن “الاتصال جاء لإحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، والدعوة إلى أهمية تضافر الجهود العربية إزاء هذه التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع الجارة تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغلة في الأراضي العراقية.

واتصل وزير الخارجية العراقي، بحسب البيان، بسامح شكري وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، وفيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.

ووفقا للبيان العراقي، فإن “الأشقاء أكدوا دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية”.

المصدر: RT